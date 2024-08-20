Графики отключения света в Украине на 20 августа — прогноз от НЭК "Укрэнерго"

Ремонт линии электропередач. Иллюстративное фото: Укрэнерго

Графики отключений света в Украине снова вводит Укрэнерго. Все из-за возвращения жары, а с ней и увеличения нагрузок на электросети из-за использования кондиционеров.

Об этом 19 августа в понедельник сообщает Укрэнерго в Telegram.

Читайте также:

По какому графику сегодня будут отключать электричество в Украине

Сообщение от Укрэнерго. Фото: Скриншот

Энергетики информируют, что плановые отключения потребителей будут применяться с 16:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 в виде одной очереди отключений. С 17:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений.

Почему свет выключают вечером, а не днем

В Укрэнерго отмечают, что время высокой температуры воздуха и наибольшего потребления — не совпадают. По сравнению с июлем температура ночью и утром сейчас ниже, а значит — меньше и потребление в это время суток. Однако, в целом пиковые периоды потребления сейчас типичны для лета: потребление днем растет и остается на высоком уровне в рабочие дни.

У Укрэнерго просят максимально рационально использовать мощные электроприборы. По возможности не включать их одновременно в вечерние часы.