Графики отключения света в Украине на 20 августа — прогноз от НЭК "Укрэнерго"

Жара и отключение света возвращаются — какие графики применит сегодня Укрэнерго
Графики отключений света в Украине снова вводит Укрэнерго. Все из-за возвращения жары, а с ней и увеличения нагрузок на электросети из-за использования кондиционеров.
Об этом 19 августа в понедельник сообщает Укрэнерго в Telegram.
По какому графику сегодня будут отключать электричество в Украине
Энергетики информируют, что плановые отключения потребителей будут применяться с 16:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 в виде одной очереди отключений. С 17:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений.
Почему свет выключают вечером, а не днем
В Укрэнерго отмечают, что время высокой температуры воздуха и наибольшего потребления — не совпадают. По сравнению с июлем температура ночью и утром сейчас ниже, а значит — меньше и потребление в это время суток. Однако, в целом пиковые периоды потребления сейчас типичны для лета: потребление днем растет и остается на высоком уровне в рабочие дни.
У Укрэнерго просят максимально рационально использовать мощные электроприборы. По возможности не включать их одновременно в вечерние часы.
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