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Спека та відключення світла повертаються — які графіки запровадить сьогодні Укренерго

20 серпня 2024 00:05
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключення світла в Україні на 20 серпня — прогноз від НЕК "Укренерго"
Ремонт лінії електропередач. Ілюстративне фото: Укренерго
Анатолій Слюсар - Редактор

Графіки відключень світла в Україні знову запроваджує Укренерго. Все через повернення спеки, а з нею і збільшення навантажень на електромережі через використання кондиціонерів.   

Про це 19 серпня, у понеділок повідомляє Укренерго у Telegram.

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Повідомлення від Укренерго. Фото: Скриншот

Енергетики інформують, що планові відключення споживачів будуть застосовуватись з 16:00 до 17:00 та з 22:00 до 24:00 у вигляді однієї черги відключень. З 17:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень. 

Чому світло вимикають ввечері, а не вдень

В Укренерго зазначають, що час найвищої температури повітря і найбільшого споживання – не збігаються. Порівняно із липнем, температура вночі та вранці зараз нижча, а отже – менше і споживання у цей час доби. Однак, загалом пікові періоди споживання зараз є типовими для літа: споживання вдень зростає та лишається на високому рівні у робочі дні. 

В Укренерго просять максимально раціонально використовувати потужні електроприлади. За можливості, не вмикати їх одночасно у вечірні години. 

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