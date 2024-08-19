Графики отключения света в Украине 20 августа

Энергетики ремонтируют линии электропередачи. Фото: ДТЭК

В понедельник, 19 августа, с 18.00 до 21.30 в Украине ожидается внедрение графиков отключения электроэнергии. Причиной является рост использования электроприборов из-за жары.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

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Отключение электроэнергии с применением одной очереди отключений планируется с 18:00 до 21:30. Потребление электроэнергии для объектов критической инфраструктуры и оборонной промышленности останется без изменений и не подлежит ограничениям.

В Укрэнерго отметили, что при изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будут сообщаться дополнительно.

Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Причины внедрения графиков отключения света

С возвращением жары в Украине снова возникают проблемы с электроснабжением. Главная причина — это последствия масштабных атак российских войск на энергетическую инфраструктуру в период с марта по июнь этого года. В результате уничтожения или повреждения тепловых и гидроэлектростанций страна потеряла 9 гигаватт мощности. Хотя часть из этой мощности уже восстановлена, дефицит в энергосистеме снова возрос из-за повышенного потребления в условиях жары.