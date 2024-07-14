Отключение света в Украине — Минэнерго сообщило, какие ограничения будут применять 14 июля

Аварийная бригада ДТЭК. Фото: ДТЭК

Сегодня в Украине в течение суток с 00:00 до 24:00 будут действовать графики почасовых отключений света из-за жары и возможного роста потребления электроэнергии. Основной причиной дефицита энергии остаются атаки на энергетическую инфраструктуру, из-за чего отключаются линии электропередачи и обесточиваются населенные пункты.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины .

Читайте также:

Энергетическая обстановка в Украине 14 июля. Фото: Минэнерго

Отключение света 14 июля

В воскресенье, 14 июля, в Украине графики почасовых отключений света будут действовать в течение суток с 00:00 до 24:00.

Это связано с возможным ростом потребления электроэнергии из-за жаркой погоды в Украине и, соответственно, активное использование кондиционеров.

Что касается предприятий критической инфраструктуры, а также предприятий, импортирующих более 80% электроэнергии для своих нужд, в соответствии с правительственным постановлением, отключений для них не предусмотрено.

Обстрелы энергетических объектов

В Минэнерго отметили, что основная причина дефицита в Украине — атаки врага на энергетическую инфраструктуру.

"За прошедшие сутки для частичного покрытия дефицита Украина дополнительно привлекала аварийную помощь из энергосистемы Польши, сегодня планируется — из Польши и Словакии" , — говорится в сообщении.

В связи с боевыми действиями в Днепропетровской области отключалась воздушная линия электропередачи, что привело к обесточиванию подстанции и бытовых потребителей.

"Позже линию повторно отключили из-за пожара, что повлекло за собой обесточивание бытовых потребителей и промышленного предприятия, а также нарушение технологического процесса. Причины выясняются", — сообщили в Минэнерго.

Состояние электрических сетей в Украине

В результате боевых действий и технологических нарушений по состоянию на утро 14 июля обесточенными остаются 490 населенных пунктов. Энергетикам удалось заживить 4 264 потребителя, которые были обесточены.

В Киевской области дважды отключалась высоковольтная воздушная линия из-за повреждений на участке, проходящем по территории Беларуси. После 24 февраля 2022 года у украинских энергетиков нет доступа к ее обслуживанию.

В западном регионе высоковольтная воздушная линия отключалась из-за пожара, вызванного жарой. Пожар ликвидирован, и линия была вновь подключена к сети.

Ночью отключилась высоковольтная подстанция, что привело к обесточиванию воздушной линии, соединяющей энергосистемы Украины и Молдовы. На территории подстанции возник пожар из-за жары, которая была ликвидирована.

В Черниговской области кратковременно отключалась воздушная линия, что повлекло за собой обесточивание подстанции, бытовых потребителей и местной промышленности. Электроснабжение было восстановлено для всех потребителей.

В Житомирской области по технологическим причинам отключалась высоковольтная воздушная линия, что привело к обесточиванию нескольких подстанций, бытовых потребителей, местной промышленности и объекта ВИЭ. Все потребители получили электроснабжение по резервной схеме.

В Днепропетровской области из-за технологических нарушений выключалось оборудование на подстанции, что привело к обесточиванию бытовых потребителей и водоканала. Электроснабжение было восстановлено для всех потребителей.

Напомним, армия России целенаправленно ударила по украинским энергетикам, выполнявшим ремонтные работы в Донецкой области. Один из них был ранен и сразу же госпитализирован.

Мы сообщали, что уже в конце следующей недели ситуация в украинской энергосистеме должна улучшиться. Из ремонта должны выйти сразу несколько генерирующих мощностей.