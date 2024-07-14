Відключення світла в Україні — Міненерго повідомило, які обмеження застосовуватимуть 14 липня

Аварійна бригада ДТЕК. Фото: ДТЕК

Сьогодні в Україні протягом доби з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки погодинних відключень світла через спеку та можливе зростання споживання електроенергії. Основною причиною дефіциту енергії залишаються атаки на енергетичну інфраструктуру, через що відключаються лінії електропередачі та знеструмлюються населені пункти.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

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Енергетична ситуація в Україні 14 липня. Фото: Міненерго

Відключення світла 14 липня

У неділю, 14 липня, в Україні графіки погодинних відключень світла діятимуть протягом доби з 00:00 до 24:00.

Це пов'язано із можливим зростанням споживання електроенергії через спекотну погоду в Україні й, відповідно, активне використання кондиціонерів.

Що стосується підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують понад 80 % електроенергії для своїх потреб, відповідно до урядової постанови, відключень для них не передбачено.

Обстріли енергетичних об'єктів

В Міненерго наголосили, що основною причиною дефіциту в Україні є атаки ворога на енергетичну інфраструктуру.

"Протягом минулої доби для часткового покриття дефіциту Україна додатково залучала аварійну допомогу з енергосистеми Польщі, сьогодні планується — з Польщі та Словаччини", — йдеться в повідомленні.

У зв'язку із бойовими діями у Дніпропетровській області вимикалася повітряна лінія електропередачі, що призвело до знеструмлення підстанції та побутових споживачів.

"Пізніше лінію повторно відключили через пожежу, що спричинило знеструмлення побутових споживачів та промислового підприємства, а також порушення технологічного процесу. Причини зʼясовуються", — повідомили в Міненерго.

Стан електричних мереж в Україні

Внаслідок бойових дій та технологічних порушень станом на ранок 14 липня знеструмленими залишаються 490 населених пунктів. Енергетикам вдалося заживити 4 264 споживачі, які були знеструмлені.

У Київській області двічі відключалась високовольтна повітряна лінія через пошкодження на ділянці, яка проходить територією Білорусі. Після 24 лютого 2022 року українські енергетики не мають доступу до її обслуговування.

У західному регіоні високовольтна повітряна лінія відключалася через пожежу, спричинену спекою. Пожежу ліквідовано, і лінію було знову підключено до мережі.

Вночі відключилася високовольтна підстанція, що призвело до знеструмлення повітряної лінії, яка з'єднує енергосистеми України та Молдови. На території підстанції виникла пожежа через спеку, яку було ліквідовано.

У Чернігівській області короткочасно відключалася повітряна лінія, що спричинило знеструмлення підстанції, побутових споживачів та місцевої промисловості. Електропостачання було відновлено для всіх споживачів.

На Житомирщині через технологічні причини відключалася високовольтна повітряна лінія, що призвело до знеструмлення кількох підстанцій, побутових споживачів, місцевої промисловості та об'єкта ВДЕ. Усі споживачі отримали електропостачання за резервною схемою.

У Дніпропетровській області через технологічні порушення вимикалося обладнання на підстанції, що призвело до знеструмлення побутових споживачів та водоканалу. Електропостачання було відновлено для всіх споживачів.

Нагадаємо, армія Росії цілеспрямовано вдарила по українських енергетиках, які виконували ремонтні роботи у Донецькій області. Одного з них було поранено та невідкладно ушпиталено.

Ми повідомляли, що вже наприкінці наступного тижня ситуація в українській енергосистемі має покращитись. Адже з ремонту мають вийти відразу декілька генеруючих потужностей.