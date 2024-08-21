Двух жителей в.о. Мариуполя обвиняют в коллаборационизме

Дела двух депутатов из Мариуполя направлены в суд — что грозит предателям
Двум предателям, ставшим депутатами во временно оккупированном Мариуполе, грозит до 10 лет за решеткой. Сторонники государства-агрессора баллотировались в депутаты городского совета от ЛДПР и "Единой России".
Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры в Telegram в среду, 21 августа.
Кандидат в депутаты от ЛДПР
В августе 2023 года двое сторонников Кремля добровольно вступили в ряды оккупационной администрации так называемой ДНР. Мужчины зарегистрировались "кандидатами в депутаты Мариупольского городского совета 1-го созыва".
Бывший предприниматель и общественный деятель, который до начала полномасштабного вторжения РФ вручал родителям новорожденных мариупольцев украинские вышиванки, увидел для себя партийные привилегии в составе "Либерально-демократической партии России".
Кандидат в депутаты от "Единой России"
Второй кандидат баллотировался от "Единой России". Он заочно уже получил от украинского правосудия 8 лет заключения за сотрудничество с оккупантами на псевдодолжности заместителя председателя "Октябрьской райадминистрации". Еще один обвинительный акт в отношении него направлен в суд за внедрение стандартов образования государства-агрессора в качестве "первого проректора" вуза.
После сфальсифицированной Кремлем победы новоиспеченные депутаты участвуют в заседаниях, принимают в пользу захватчиков решения по "жизнедеятельности" разрушенного россиянами города.
Ответственность за коллаборационизм
Прокуроры Донецкой областной прокуратуры направили в суд обвинительные акты в отношении двух жителей Мариуполя по фактам коллаборационистской деятельности. Мужчины находятся в розыске.
Максимальное наказание — 10 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 15 лет и конфискацией имущества.
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