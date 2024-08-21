Двох жителів т.о. Маріуполя обвинувачують у колабораціонізмі

Зал судового засідання. Фото ілюстративне: "Судово-юридична газета"

Двом зрадникам, які стали депутатами в тимчасово окупованому Маріуполі, загрожує до 10 років за ґратами. Прихильники держави-агресора балотувалися в депутати міської ради від ЛДПР та "Єдиної Росії".

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури у Telegram у середу, 21 серпня.

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Колаборанти з Маріуполя. Фото: Донецька обласна прокуратура

Кандидат у депутати від ЛДПР

У серпні 2023 року двоє прихильників Кремля добровільно долучились до лав окупаційної адміністрації так званої ДНР. Чоловіки зареєструвались "кандидатами в депутати Маріупольської міської ради 1-го скликання".

Колишній підприємець і громадський діяч, який до початку повномасштабного вторгнення РФ вручав батькам новонароджених маріупольців українські вишиванки, побачив для себе партійні привілеї у складі "Ліберально-демократичної партії Росії".

Кандидат у депутати від "Єдиної Росії"

Другий кандидат балотувався від "Єдиної Росії". Він заочно вже отримав від українського правосуддя 8 років ув’язнення за співпрацю з окупантами на псевдопосаді заступника голови "Жовтневої райадміністрації". Ще один обвинувальний акт стосовно нього скеровано до суду за впровадження стандартів освіти держави-агресора в якості "першого проректора" вишу.

Після сфальсифікованої Кремлем перемоги новоспечені депутати беруть участь в засіданнях, приймають на користь загарбників рішення щодо "життєдіяльності" зруйнованого росіянами населеного міста.

Відповідальність за колабораціонізм

Прокурори Донецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно двох жителів Маріуполя за фактами колабораційної діяльності. Чоловіки перебувають у розшуку.

Максимальне покарання — 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 15 років та конфіскацією майна.