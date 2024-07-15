На Закарпатье 15 июля задержан депутат Виктор Саенко — детали

Содействовал нелегальному бегству мужчин за границу — в Закарпатье будут судить местного депутата
В Закарпатской области будут судить депутата Береговского городского совета от партии "Европейская солидарность" Виктора Саенкова, обвиняемого в переправке за границу военнообязанных мужчин. В настоящее время он взят под стражу с возможностью залога.
Об этом сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола со ссылкой на пресс-службу Закарпатской областной прокуратуры.
На Закарпатье будут судить депутата, который помогал мужчинам бежать в ЕС
По информации от прокуроров, Саенков наладил схему незаконного бегства мужчин призывного возраста за границу, координируя их действия.
"Он предоставлял указания по поселению мужчин в гостиницу на территории Берегово и сообщал о времени и способе предстоящей переправки. На заранее согласованном месте граждан ожидал трансфер и отвозил в приграничные территории. Стоимость таких услуг составляла 7 000 долларов США с человека", — говорится в сообщении.
Саенков был задержан работниками СБУ, когда он получал взятки. По словам Глаголы, это был транш за переправку двух граждан, которую сам нардеп организовал накануне.
"Его задержали при получении 14 000 долларов за помощь в организации преступления. Во время обысков у депутата дома нашли еще и гранату и ружье", — добавил медийщик.
Судьи уже избрали ему меру пресечения — Саенкова будут содержать под стражей с возможностью внести 908 тыс. грн залога. В то же время прокуратура просила назначить сумму в три миллиона гривен.
Напомним, ранее экс-работнику мэрии Ужгорода объявили подозрение за незаконную продажу акционерному обществу земельного участка городского аэропорта.
В то же время мэр Мукачева Андрей Балога, обвиняемый в организации коррупционной схемы по продаже земельного участка по заниженной стоимости, вышел на свободу, оплатив залог в 30 млн гривен.
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