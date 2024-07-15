На Закарпатье 15 июля задержан депутат Виктор Саенко — детали

Силовики задерживают депутата Виктора Саенкова. Фото: Закарпатская облпрокуратура

В Закарпатской области будут судить депутата Береговского городского совета от партии "Европейская солидарность" Виктора Саенкова, обвиняемого в переправке за границу военнообязанных мужчин. В настоящее время он взят под стражу с возможностью залога.

Об этом сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола со ссылкой на пресс-службу Закарпатской областной прокуратуры.

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По информации от прокуроров, Саенков наладил схему незаконного бегства мужчин призывного возраста за границу, координируя их действия.

"Он предоставлял указания по поселению мужчин в гостиницу на территории Берегово и сообщал о времени и способе предстоящей переправки. На заранее согласованном месте граждан ожидал трансфер и отвозил в приграничные территории. Стоимость таких услуг составляла 7 000 долларов США с человека", — говорится в сообщении.

Деньги, которые изъяли у Саенкова. Источник: Закарпатская облпрокуратура

Саенков был задержан работниками СБУ, когда он получал взятки. По словам Глаголы, это был транш за переправку двух граждан, которую сам нардеп организовал накануне.

Деньги, которые изъяли у Саенкова. Источник: Закарпатская облпрокуратура

"Его задержали при получении 14 000 долларов за помощь в организации преступления. Во время обысков у депутата дома нашли еще и гранату и ружье", — добавил медийщик.

Судьи уже избрали ему меру пресечения — Саенкова будут содержать под стражей с возможностью внести 908 тыс. грн залога. В то же время прокуратура просила назначить сумму в три миллиона гривен.

Напомним, ранее экс-работнику мэрии Ужгорода объявили подозрение за незаконную продажу акционерному обществу земельного участка городского аэропорта.

В то же время мэр Мукачева Андрей Балога, обвиняемый в организации коррупционной схемы по продаже земельного участка по заниженной стоимости, вышел на свободу, оплатив залог в 30 млн гривен.