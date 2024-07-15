Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Содействовал нелегальному бегству мужчин за границу — в Закарпатье будут судить местного депутата arrow

Содействовал нелегальному бегству мужчин за границу — в Закарпатье будут судить местного депутата

15 июля 2024 16:05
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
На Закарпатье 15 июля задержан депутат Виктор Саенко — детали
Силовики задерживают депутата Виктора Саенкова. Фото: Закарпатская облпрокуратура
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

В Закарпатской области будут судить депутата Береговского городского совета от партии "Европейская солидарность" Виктора Саенкова, обвиняемого в переправке за границу военнообязанных мужчин. В настоящее время он взят под стражу с возможностью залога.

Об этом сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола со ссылкой на пресс-службу Закарпатской областной прокуратуры.

Читайте также:

На Закарпатье будут судить депутата, который помогал мужчинам бежать в ЕС

По информации от прокуроров, Саенков наладил схему незаконного бегства мужчин призывного возраста за границу, координируя их действия.

"Он предоставлял указания по поселению мужчин в гостиницу на территории Берегово и сообщал о времени и способе предстоящей переправки. На заранее согласованном месте граждан ожидал трансфер и отвозил в приграничные территории. Стоимость таких услуг составляла 7 000 долларов США с человека", — говорится в сообщении.

виктор саенков арест
Деньги, которые изъяли у Саенкова. Источник: Закарпатская облпрокуратура

Саенков был задержан работниками СБУ, когда он получал взятки. По словам Глаголы, это был транш за переправку двух граждан, которую сам нардеп организовал накануне.

виктор саенков арест
Деньги, которые изъяли у Саенкова. Источник: Закарпатская облпрокуратура

"Его задержали при получении 14 000 долларов за помощь в организации преступления. Во время обысков у депутата дома нашли еще и гранату и ружье", — добавил медийщик.

Судьи уже избрали ему меру пресечения — Саенкова будут содержать под стражей с возможностью внести 908 тыс. грн залога. В то же время прокуратура просила назначить сумму в три миллиона гривен.

Напомним, ранее экс-работнику мэрии Ужгорода объявили подозрение за незаконную продажу акционерному обществу земельного участка городского аэропорта.

В то же время мэр Мукачева Андрей Балога, обвиняемый в организации коррупционной схемы по продаже земельного участка по заниженной стоимости, вышел на свободу, оплатив залог в 30 млн гривен.

граница коррупция взятка Украина Закарпатье местные депутаты прокуроры

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля