На Закарпатті 15 липня затримали депутата Віктора Саєнка — деталі

Силовики затримують депутата Віктора Саєнкова. Фото: Закарпатська облпрокуратура

У Закарпатській області судитимуть депутата Берегівської міської ради від партії "Європейська солідарність" Віктора Саєнкова, якого звинувачують в переправлянні за кордон військовозобов'язаних чоловіків. Наразі його взято під варту з можливістю застави.

Про це повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола з посиланням на пресслужбу Закарпатської обласної прокуратури.

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За інформацією від прокурорів, Саєнков налагодив схему незаконної втечі чоловіків призовного віку за кордон, координуючи їх дії.

"Він надавав вказівки щодо поселення чоловіків у готель на території Берегова та повідомляв про час і спосіб майбутнього переправлення. На заздалегідь узгодженому місці громадян чекав трансфер і відвозив до прикордонних територій. Вартість таких послуг складала 7000 доларів США з особи", — йдеться в повідомленні.

Гроші, які вилучили у Саєнкова. Джерело: Закарпатська облпрокуратура

Саєнкова було затримано працівниками СБУ, коли він отримував хабаря. За словами Глаголи, це був транш за переправлення двох громадян, яке сам нардеп організував напередодні.

Гроші, які вилучили у Саєнкова. Джерело: Закарпатська облпрокуратура

"Його затримали при отриманні 14 000 доларів за допомогу в організації злочину. Під час обшуків у депутата вдома знайшли ще й гранату та рушницю", — додав медійник.

Судді вже обрали йому запобіжний захід — Саєнкова утримуватимуть під вартою з можливістю внести 908 тис. грн застави. Водночас прокуратура просила призначити суму у три мільйони гривень.

Нагадаємо, раніше експрацівниці мерії Ужгорода оголосили підозру за незаконний продаж акціонерному товариству земельної ділянки міського аеропорту.

Водночас мер Мукачева Андрій Балога, якого звинувачували в організації корупційної схеми з продажу земельної ділянки за заниженою вартістю, вийшов на волю, сплативши заставу у 30 млн гривень.