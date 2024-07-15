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Сприяв нелегальній втечі чоловіків за кордон — на Закарпатті судитимуть місцевого депутата

15 липня 2024 16:05
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
На Закарпатті 15 липня затримали депутата Віктора Саєнка — деталі
Силовики затримують депутата Віктора Саєнкова. Фото: Закарпатська облпрокуратура
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

У Закарпатській області судитимуть депутата Берегівської міської ради від партії "Європейська солідарність" Віктора Саєнкова, якого звинувачують в переправлянні за кордон військовозобов'язаних чоловіків. Наразі його взято під варту з можливістю застави.

Про це повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола з посиланням на пресслужбу Закарпатської обласної прокуратури.

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За інформацією від прокурорів, Саєнков налагодив схему незаконної втечі чоловіків призовного віку за кордон, координуючи їх дії.

"Він надавав вказівки щодо поселення чоловіків у готель на території Берегова та повідомляв про час і спосіб майбутнього переправлення. На заздалегідь узгодженому місці громадян чекав трансфер і відвозив до прикордонних територій. Вартість таких послуг складала 7000 доларів США з особи", — йдеться в повідомленні.

віктор саєнков арешт
Гроші, які вилучили у Саєнкова. Джерело: Закарпатська облпрокуратура

Саєнкова було затримано працівниками СБУ, коли він отримував хабаря. За словами Глаголи, це був транш за переправлення двох громадян, яке сам нардеп організував напередодні.

віктор саєнков арешт
Гроші, які вилучили у Саєнкова. Джерело: Закарпатська облпрокуратура

"Його затримали при отриманні 14 000 доларів за допомогу в організації злочину. Під час обшуків у депутата вдома знайшли ще й гранату та рушницю", — додав медійник. 

Судді вже обрали йому запобіжний захід — Саєнкова утримуватимуть під вартою з можливістю внести 908 тис. грн застави. Водночас прокуратура просила призначити суму у три мільйони гривень. 

Нагадаємо, раніше експрацівниці мерії Ужгорода оголосили підозру за незаконний продаж акціонерному товариству земельної ділянки міського аеропорту.

Водночас мер Мукачева Андрій Балога, якого звинувачували в організації корупційної схеми з продажу земельної ділянки за заниженою вартістю, вийшов на волю, сплативши заставу у 30 млн гривень.

кордон корупція хабар Україна Закарпаття місцеві депутати прокурори

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