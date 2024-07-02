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США вскоре анонсируют пакет военной помощи Украине более чем на 2,3 млрд долларов

2 июля 2024 17:46
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
США готовят новый пакет вооружений для Украины на сумму свыше 2,3 миллиарда долларов
Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Reuters
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В Вашингтоне прошла встреча министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Украины Рустема Умерова. Остин сообщил, что в скором времени США объявят новый пакет вооружений для Украины.

Об этом сообщило издание Голос Америки во вторник, 2 июля.

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В ходе встречи министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Украины Рустема Умерова в Вашингтоне. Остин заявил, что США вскоре объявят пакет вооружений для Украины. Сумма военной помощи составит более 2,3 миллиарда долларов.

Напомним, НАТО планирует разместить своего гражданского чиновника в Киеве. Это сможет укрепить долгосрочную поддержку Украины.

Также мы писали, что Президент США Джо Байден может объявить о передаче первых истребителей F-16 Украине на предстоящем 9-11 июля саммите НАТО.

США война военная помощь Ллойд Остин война в Украине Вашингтон (WTA) Умеров

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