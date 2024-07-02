США готують новий пакет озброєнь для України на суму понад 2,3 мільярда доларів

Глава Пентагону Ллойд Остін та міністр оборони України Рустем Умеров. Фото: Reuters

У Вашингтоні відбулася зустріч міністра оборони США Ллойда Остіна та міністра оборони України Рустема Умєрова. Остін повідомив, що незабаром США оголосять новий пакет озброєнь для України.

Про це повідомило видання Голос Америки у вівторок, 2 липня.

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Військова допомога від США

Під час зустрічі міністра оборони США Ллойда Остіна та міністра оборони України Рустема Умєрова у Вашингтоні Остін заявив, що США незабаром оголосять пакет озброєнь для України. Сума військової допомоги становитиме понад 2,3 мільярда доларів.

Нагадаємо, НАТО планує розмістити свого цивільного високопосадовця у Києві. Це зможе зміцнити довгострокову підтримку України.

Також ми писали, що Президент США Джо Байден може оголосити про передачу перших винищувачів F-16 Україні на майбутньому саміті НАТО, який відбудеться 9-11 липня.