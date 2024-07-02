Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow США невдовзі анонсують пакет воєнної допомоги Україні на понад 2,3 млрд доларів arrow

США невдовзі анонсують пакет воєнної допомоги Україні на понад 2,3 млрд доларів

2 липня 2024 17:46
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
США готують новий пакет озброєнь для України на суму понад 2,3 мільярда доларів
Глава Пентагону Ллойд Остін та міністр оборони України Рустем Умеров. Фото: Reuters
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

У Вашингтоні відбулася зустріч міністра оборони США Ллойда Остіна та міністра оборони України Рустема Умєрова. Остін повідомив, що незабаром США оголосять новий пакет озброєнь для України.

Про це повідомило видання Голос Америки у вівторок, 2 липня.

Читайте також:

Військова допомога від США

Під час зустрічі міністра оборони США Ллойда Остіна та міністра оборони України Рустема Умєрова у Вашингтоні Остін заявив, що США незабаром оголосять пакет озброєнь для України. Сума військової допомоги становитиме понад 2,3 мільярда доларів. 

Нагадаємо, НАТО планує розмістити свого цивільного високопосадовця у Києві. Це зможе зміцнити довгострокову підтримку України.

Також ми писали, що Президент США Джо Байден може оголосити про передачу перших винищувачів F-16 Україні на майбутньому саміті НАТО, який відбудеться 9-11 липня. 

США війна військова допомога Ллойд Остін війна в Україні Вашингтон (WTA) Умєров

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо