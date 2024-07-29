Стало известно имя погибшего курсанта Харьковского университета Воздушных сил

Погибший курсант Юрий Капустенский. Фото: Самборский городской совет

Курсанта Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, погибшего во время учебного полета 27 июля, звали Юрий Капустенский. Погибшему парню было всего 17 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Самборского городского совета в Facebook.

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"Еще одна невосполнимая потеря общества. Во время учебно-тренировочного полета погиб самбирчанин — курсант первого курса Харьковского национального университета Воздушных Сил Капустенский Юрий Игоревич 23.10.2006 года рождения", — говорится в сообщении.

Катастрофа произошла во время полета на сверхлегком самолете К-10 Swift. На месте аварии работали следователи и профильные специалисты. Обстоятельства выясняются.

Напомним, во время учебно-тренировочного полета на самолете погиб курсант первого курса Харьковского национального университета Воздушных сил. Причины катастрофы пока неизвестны.

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