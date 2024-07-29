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Стали известны подробности гибели 17-летнего курсанта во время учебного полета

29 июля 2024 08:47
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Стало известно имя погибшего курсанта Харьковского университета Воздушных сил
Погибший курсант Юрий Капустенский. Фото: Самборский городской совет
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

Курсанта Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, погибшего во время учебного полета 27 июля, звали Юрий Капустенский. Погибшему парню было всего 17 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Самборского городского совета в Facebook.

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О дате прощания с первокурсником должны сообщить дополнительно.

"Еще одна невосполнимая потеря общества. Во время учебно-тренировочного полета погиб самбирчанин — курсант первого курса Харьковского национального университета Воздушных Сил Капустенский Юрий Игоревич 23.10.2006 года рождения", — говорится в сообщении.

Катастрофа произошла во время полета на сверхлегком самолете К-10 Swift. На месте аварии работали следователи и профильные специалисты. Обстоятельства выясняются.

Напомним, во время учебно-тренировочного полета на самолете погиб курсант первого курса Харьковского национального университета Воздушных сил. Причины катастрофы пока неизвестны.

Ранее в Музыковке Херсонской области двое мужчин взорвались из-за взрыва неизвестного предмета. Один из них, 57-летний местный житель, погиб.

Также мы писали, что в Умани Черкасской области простились с бывшим мэром города Александром Цебрием, погибшим на войне.

Харьков самолет авария учеба погибшие гибель

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