Стало відомо ім'я загиблого курсанта Харківського університету Повітряних сил

Загиблий курсант Юрій Капустенський. Фото: Самбірська міська рада

Курсанта Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, який загинув під час навчального польоту 27 липня, звали Юрій Капустенський. Загиблому хлопцю було всього 17 років.

Про це повідомила пресслужба Самбірської міської ради у Facebook.

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Про дату прощання з першокурсником мають повідомити додатково.

"Ще одна непоправна втрата громади. Під час навчально-тренувального польоту загинув самбірчанин — курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил Капустенський Юрій Ігорович 23.10.2006 року народження", — йдеться у повідомленні.

Катастрофа сталася під час польоту на надлегкому літаку К-10 Swift. На місці аварії працювали слідчі та профільні спеціалісти. Обставини з’ясовуються.

Нагадаємо, під час навчально-тренувального польоту на літаку загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил. Причини катастрофи наразі невідомі.

Раніше у Музиківці Херсонської області двоє чоловіків підірвались через вибух невідомого предмету. Один з них, 57-річний місцевий житель, загинув.

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