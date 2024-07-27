Загиблого воїна Олександра Цебрія поховали в Умані

В Умані попрощалися з колишнім мером Олександром Цебрієм, який загинув на фронті
У суботу, 27 липня, в Умані Черкаської області попрощалися з колишнім мером міста Олександром Цебрієм, який загинув на війні. Вшанувати пам'ять приїхав і очільник Києва Віталій Кличко.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
В Умані попрощалися з Олександром Цебрієм
На церемонії прощання біля Свято-Троїцької церкви зібрались сотні людей.
Також пам'ять воїна вшанували "живим коридором".
Провести колегу в останній земний шлях приїхав і мер Києва Віталій Кличко.
Що відомо про загиблого
Олександр Цебрій у 2015 році став мером Умані і пробув на цій посаді до 2020-го.
Крім того, він був засновником міської ГО автовласників "Умань", членом ГО "Рідна Умань", членом ревізійної комісії об'єднання "Клуб мерів".
З перших днів війни вступив до лав української армії і пішов на фронт.
Служив у 58 окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Виговського на посаді командира кулеметного взводу.
Загинув 24 липня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Захиснику було 50 років.
Раніше ми повідомляли, що у зоні бойових дій загинув український військовий Олександр Ляшко. Він був батьком відомої української баскетболістки Анжеліки Ляшко.
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