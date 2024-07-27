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В Умані попрощалися з колишнім мером Олександром Цебрієм, який загинув на фронті

27 липня 2024 18:25
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Загиблого воїна Олександра Цебрія поховали в Умані
В Умані попрощалися з Олександром Цебрієм. Фото: Новини.LIVE
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У суботу, 27 липня, в Умані Черкаської області попрощалися з колишнім мером міста Олександром Цебрієм, який загинув на війні. Вшанувати пам'ять приїхав і очільник Києва Віталій Кличко.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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В Умані попрощалися з Олександром Цебрієм

На церемонії прощання біля Свято-Троїцької церкви зібрались сотні людей.

В Умані попрощались із загиблим військовим
На церемонії прощання зібрались сотні людей. Фото: Новини.LIVE

Також пам'ять воїна вшанували "живим коридором". 

В останній земний шлях провели Олександра Цебрія
Попрощатися прийшли і побратими. Фото: Новини.LIVE

Провести колегу в останній земний шлях приїхав і мер Києва Віталій Кличко.

Що відомо про загиблого

Олександр Цебрій у 2015 році став мером Умані і пробув на цій посаді до 2020-го. 

Крім того, він був засновником міської ГО автовласників "Умань", членом ГО "Рідна Умань", членом ревізійної комісії об'єднання "Клуб мерів".

З перших днів війни вступив до лав української армії і пішов на фронт.

Служив у 58 окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Виговського на посаді командира кулеметного взводу.

Загинув 24 липня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Захиснику було 50 років.

Раніше ми повідомляли, що у зоні бойових дій загинув український військовий Олександр Ляшко. Він був батьком відомої української баскетболістки Анжеліки Ляшко.

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