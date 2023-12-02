Стало известно, где и как украинцы чаще всего любят узнавать новости

Потребление новостного контента. Иллюстративное фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С начала полномасштабного вторжения граждане Украины стали чаще употреблять новостной контент в видеоформате. Одним из популярнейших источников новостей являются мессенджеры, из них информацию получают именно 70%.

Об этом идет речь в результатах исследования компании Gradus Research.

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Результаты исследования

С марта по октябрь 2023 года популярность Youtube выросла с 50% до 56%.

Кроме того, увеличилось количество украинцев, которые смотрят новости по телевидению (с 38% до 42%).

Результаты исследования. Фото: Gradus Research

По словам аналитиков, такой рост может быть связан с возросшей популярностью видеоблогов, ток-шоу и новостных программ.

Популярность видеоконтента

В начале полномасштабной войны украинцы читали чаще текстовые новости, однако сейчас они готовы потреблять наглядный контент.

Что касается Youtube, он остается лидером в сфере развлекательного контента. Там присутствует 65% аудитории. После этого идут социальные сети — 56% и мессенджеры — 47%.

Потребность в онлайн-ТВ и стриминговых сервисах в течение войны почти не изменилась и составляет 22%. В свою очередь, количество людей, которые смотрят телевидение, снизилось с 29% до 27%.

Напомним, с началом полномасштабного вторжения РФ мнение населения о том или ином политике или государственном деятеле менялось — кому-то украинцы стали доверять больше, кто-то наоборот — разочаровал в ожиданиях. Однако среди этого хаоса есть три человека, которых общество поддерживает больше всего, — Залужный, Зеленский и Буданов.