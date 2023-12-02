Стало відомо, де та як українці найчастіше полюбляють дізнаватися новини
З початку повномасштабного вторгнення громадяни України стали частіше споживати новинний контент у відеоформаті. Одним із найпопулярніших джерел новин є месенджери, з них інформацію отримують саме 70%.
Про це йдеться в результатах дослідження компанії Gradus Research.
Результати дослідження
Зазначається, що з березня по жовтень 2023 року популярність Youtube зросла з 50% до 56%.
Крім того, збільшилася кількість тих українців, які дивляться новини по телебаченню (з 38% до 42%).
За словами аналітиків, такий зріст може бути пов'язаний з тим, що зросла популярність відеоблогів, ток-шоу та новинних програм.
Популярність відеоконтенту
На початку повномасштабної війни українці читали частіше текстові новини, проте наразі вони готові споживати наочний контент.
Щодо Youtube, то він залишається лідером у сфері розважального контенту. Там є присутність 65% аудиторії. Після цього йдуть соціальні мережі — 56% та месенджери — 47%.
Потреба в онлайн-ТБ та стрімінгових сервісів впродовж війни майже не змінилася та становить 22%. Своєю чергою кількість тих, хто дивиться телебачення, знизилася з 29% до 27%.
Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення РФ думка населення щодо того чи іншого політика чи державного діяча змінювалась — комусь українці стали довіряти більше, хтось навпаки — розчарував в очікуваннях. Однак серед цього хаосу є три людини, яких суспільство підтримує найбільше — Залужний, Зеленський та Буданов.
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