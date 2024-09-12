Война в Украине - Зеленский прокомментировал мирный план Китая и Бразилии

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Мирный план Бразилии и Китая "деструктивен", поскольку даже не обсуждался с Киевом. Предложение стран никак не учитывает позицию Украины и похоже на политическое заявление.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Metropoles.

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Зеленский подверг критике инициативу Бразилии и Китая по завершению войны в Украине, назвав ее деструктивной. По его словам, это предложение не учитывает позицию Украины и больше похоже на политическое заявление.

Глава государства отметил, что предлагал обеим странам сесть за стол переговоров и обсудить эти вопросы.

"Вы нам не враги, мы вам не враги. Из чего вы вдруг решили, что вы должны брать сторону России или быть где-нибудь посредине? Что это за взгляды — посредине чего. Мы не воюем посередине. Мы воюем на нашей земле. Вы должны остановить россиян", — заявил Президент.

Зеленский также предположил, что этот мирный план, возможно, был согласован с Россией, что подвергает сомнению его справедливость и уважение к территориальной целостности Украины.

"Как можно предлагать ничего нас не спросил. А Россия тут включается и говорит мы поддерживаем эту инициативу. Мы же не дураки. Для чего этот театр? Это точно не о справедливости, не о ценностях и не из уважения к территориальной целостности о которой так много говорят и Китай и Бразилия", — подытожил глава государства.