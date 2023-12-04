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Стало известно, когда послы ЕС начнут обсуждение вступительных переговоров с Украиной

4 декабря 2023 20:15
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Стало известно, когда послы ЕС начнут обсуждение вступительных переговоров с Украиной
Саммит Евросоюза по вступлению в блок Украины и других стран. Иллюстративное фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Уже завтра, 5 декабря, послами Европейского союза начнется обсуждение вступительных переговоров Украины в союз. На встрече начнется обсуждение вступления в блок также Грузии, Молдовы и Боснии.

Об этом сообщает Sky News.

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В издании отмечают, что уже завтра, 5 декабря, на встрече послов начнется обсуждение проекта соглашения на саммите лидеров стран Евросоюза. Он планируется на 14-15 декабря. В ходе него обсудят евроинтеграцию нескольких стран. В частности, речь идет об Украине, Молдове, Грузии и Боснии.

"Европейский союз решает начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой", — именно такая формулировка содержит первоначальный проект решения саммита, отметили в издании.

Вступительные переговоры по другим странам

Грузия получит статус кандидата в члены ЕС. Однако при условии, что государство выполнит все поставленные перед ним задачи.

Относительно Боснии указывается, о переговорах, которые должны начаться "как только будет достигнут необходимый уровень соответствия критериям членства".

По словам дипломатов и высокопоставленных чиновников ЕС, первоначальный проект решения в обязательном порядке изменится.

Напомним, Вице-президент Европейской комиссии, еврокомиссар по ценностям и прозрачности Вера Йоурова во время визита в Киев в понедельник обсудила с депутатами Верховной Рады процесс вступления Украины в Европейский Союз.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 ноября провел важный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Это произошло накануне заседания Европейского совета в декабре.

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