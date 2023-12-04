Стало відомо, коли посли ЄС розпочнуть обговорення вступних переговорів з Україною

Саміт Євросоюзу щодо вступу до блоку України та інших країн. Ілюстративне фото: REUTERS

Вже завтра, 5 грудня, послами Європейського союзу розпочнеться обговорення вступних переговорів України до союзу. На зустрічі розпочнеться обговорення щодо вступу до блоку також Грузії, Молдови та Боснії.

Про це повідомляє Sky News.

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У виданні зазначають, що вже завтра, 5 грудня, на зустрічі послів розпочнеться обговорення проєкту угоди саміту лідерів країн Євросоюзу. Він планується на 14-15 грудня. Під час нього обговорять євроінтеграцію декількох країн. Зокрема, йдеться про Україну, Молдову, Грузію та Боснію.

"Європейський союз вирішує розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою", — саме таке формулювання містить початковий проєкт рішення саміту, зазначили у виданні.

Вступні переговори щодо інших країн

Зазначається, що Грузія отримає статус кандидата в члени ЄС. Однак за умови, що держава виконає всі поставлені перед нею завдання.

Щодо Боснії вказується, про переговори, які мають розпочатися "як тільки буде досягнуто необхідного рівня відповідності критеріям членства".

За словами дипломатів та високопоставлених чиновників ЄС, початковий проєкт рішення в обов'язковому порядку зміниться.

Нагадаємо, віцепрезидентка Європейської комісії, єврокомісарка з цінностей і прозорості Вера Йоурова під час візиту до Києва у понеділок обговорила з депутатами Верховної Ради процес вступу України до Європейського Союзу.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський 27 листопада провів важливу розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Це сталося напередодні засідання Європейської ради в грудні.