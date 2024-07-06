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Стало известно, когда Залужный начнет работу послом Украины в Великобритании

6 июля 2024 10:13
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Залужный тает послом в Великобритании 10 июля
Валерий Залужный. Фото: Reuters
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 июля приступит к работе послом нашего государства в Великобритании. На эту должность Залужный был назначен еще в мае.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

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Залужный приступит к исполнению обязанностей посла в Великобритании уже через несколько дней — 10 июля.

Напомним, ранее стало известно, что эксголовком ВСУ Залужный уже отправился в Британию. На должность посла Президент Украины Владимир Зеленский назначил его 9 мая.

Ранее мы сообщали, что Чрезвычайный и Полномочный посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис приветствовал экс-главнокомандующего ВСУ с назначением на должность посла Украины в Соединенном Королевстве.

Как сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 8 апреля, Залужный почти завершил подготовку к началу дипломатической работы в Великобритании.

Великобритания посол Украина Валерий Залужный дипломатия

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