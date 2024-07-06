Залужний тане послом у Великій Британії 10 липня

Валерій Залужний. Фото: Reuters

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 10 липня приступить до роботи послом нашої держави у Великій Британії. На цю посаду Залужного було призначено ще в травні.

Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на джерела у дипломатичних колах.

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Залужний розпочне виконання обов'язків посла у Великій Британії вже з кілька днів — 10 липня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ексголовком ЗСУ Залужний вже вирушив до Британії. На посаду посла Президент України Володимир Зеленський призначив його 9 травня.

Раніше ми повідомляли, що Надзвичайний та Повноважний посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс привітав ексголовнокомандувача ЗСУ з призначенням на посаду посла України в Сполученому Королівстві.

Як повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 8 квітня, Залужний майже завершив підготовку до початку дипломатичної роботи у Великій Британії.