Залужний не планує займатися політикою — оточення

Колишній Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний. Фото: Facebook/CinCAFU

Колишній Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний наразі не коментував, чи братиме він участь у президентський виборах. Водночас в його оточенні пояснили позицію екс-главкома.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.

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В оточенні Залужного переконують, що він "не займався, не займається і не буде займатися політикою".

Там зазначають, що екс-главком все ж планує бути послом України у Великій Британії.

За даними останніх опитувань, Залужний і його гіпотетична політсила можуть скласти конкуренцію Володимиру Зеленському на майбутніх виборах.

Також дослідження громадської думки також показують, що Зеленський і Залужний можуть стати суперниками у другому турі виборів.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії.

Надзвичайний та Повноважний посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс привітав ексголовнокомандувача ЗСУ з призначенням на посаду посла України в Сполученому Королівстві.

Як повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 8 квітня, Залужний майже завершив підготовку до початку дипломатичної роботи у Великій Британії.