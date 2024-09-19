Зеленский посетит США на следующей неделе

Президент США Джозеф Байден и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

На следующей неделе Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Соединенные Штаты Америки. Он намерен выступить на Генеральной Ассамблее ООН и встретиться с президентом США Джозефом Байденом.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины в четверг, 19 сентября.

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В рамках визита Зеленский встретится с представителями американских оборонных и энергетических компаний, а также украинской общиной, проживающей в США. Он проведет двусторонние переговоры с лидерами других стран и международных организаций, что приведет к укреплению международной поддержки для Украины.

В частности, президент Украины намерен провести важную встречу с президентом США Джозефом Байденом, во время которой представит "План победы".

Кроме того, Зеленский планирует встретиться с вице-президентом США Камалой Гаррис, представителями Конгресса США из обеих партий, а также с 45-м президентом Дональдом Трампом.