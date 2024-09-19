Зеленський відвідає США наступного тижня

Президент США Джозеф Байден та президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Наступного тижня президент України Володимир Зеленський відправиться до Сполучених Штатів Америки. Він планує виступити на Генеральній Асамблеї ООН та зустрітися з президентом США Джозефом Байденом.

Про це повідомили в Офісі Президента України у четвер, 19 вересня.

Читайте також:

Візит Зеленського до США

В рамках візиту Зеленський зустрінеться з представниками американських оборонних та енергетичних компаній, а також з українською громадою, що мешкає в США. Він проведе двосторонні переговори з лідерами інших країн та міжнародних організацій, що сприятиме зміцненню міжнародної підтримки для України.

Зокрема, президент України має намір провести важливу зустріч з президентом США Джозефом Байденом, під час якої представить "План перемоги".

Окрім того, Зеленський планує зустрітися з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, представниками Конгресу США з обох партій, а також з 45-м президентом Дональдом Трампом.