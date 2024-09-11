Зеленский и Байден встретятся в ближайшее время

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент США Джо Байден должны встретиться в Вашингтоне. Встреча должна пройти через два дня.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Киеве в среду, 11 сентября.

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Встреча Зеленского и Байдена

Сегодня Блинкен вместе с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми прибыли в Киев. Сообщалось, что на встрече с Зеленским они обсудят продолжение поддержки на войне с Россией и то, как обеспечить Украине экономически долговременное военное развитие.

"Зеленский и Байден встретятся в Вашингтоне уже через два дня", — заявил Блинкен во время пресс-конференции.

По его словам, президенты будут говорить, в частности, о плане победы Украины.