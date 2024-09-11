Зеленський і Байден зустрінуться найближчим часом

Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський та Президент США Джо Байден мають зустрітися у Вашингтоні. Зустріч має відбутися через два дні.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції у Києві у середу, 11 вересня.

Читайте також:

Зустріч Зеленського і Байдена

Сьогодні Блінкен разом із міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі прибули до Києва. Повідомлялося, що під час зустрічі із Зеленським вони обговорять продовження підтримки на війні з Росією та те, як забезпечити Україні економічно довготривалий військовий розвиток.

"Зеленський і Байден зустрінуться у Вашингтоні вже за два дні", — заявив Блінкен під час пресконференції.

За його словами, президенти говоритимуть, зокрема, про план перемоги України.