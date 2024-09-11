Зеленський і Байден зустрінуться найближчим часом

Стало відомо, коли зустрінуться Зеленський і Байден
Президент України Володимир Зеленський та Президент США Джо Байден мають зустрітися у Вашингтоні. Зустріч має відбутися через два дні.
Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції у Києві у середу, 11 вересня.
Зустріч Зеленського і Байдена
Сьогодні Блінкен разом із міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі прибули до Києва. Повідомлялося, що під час зустрічі із Зеленським вони обговорять продовження підтримки на війні з Росією та те, як забезпечити Україні економічно довготривалий військовий розвиток.
"Зеленський і Байден зустрінуться у Вашингтоні вже за два дні", — заявив Блінкен під час пресконференції.
За його словами, президенти говоритимуть, зокрема, про план перемоги України.
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