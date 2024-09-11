Зеленский заявил, что план победы Украины должен быть представлен ко второму Саммиту мира

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что план победы Украины должен быть представлен во второй Саммит мира. Он заявил, что это необходимо, принудить РФ к дипломатическому разрешению конфликта.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции четвертого саммита Крымской платформы в Киеве среду, 11 сентября.

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План победы Украины

Зеленский также отметил, что перед его международным представлением план будет обсужден с президентом США Джо Байденом. Глава украинского государства подчеркнул, что успешность плана во многом зависит от поддержки международных партнеров.

"Думаю, все понимают, что есть объем влияния, объем помощи. Поэтому именно здесь нет никаких лишних слов. Мне кажется, понятно, почему в таком порядке я это буду делать", — заявил президент.