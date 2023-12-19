Стало известно, кому из политических деятелей украинцы доверяют больше всего

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в ВР. Фото: ОП

Украинцы больше всего доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому, волонтеру Сергею Притуле и мэру Киева Виталию Кличко. Такие результаты появились после опроса, проведенного 4-10 декабря.

Об этом пишет КМИС.

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Кому украинцы доверяют больше всего

Отмечается, что наивысшее доверие у Владимира Зеленского, ему доверяют 77% граждан Украины, однако в мае 2022 года ему доверяли 90%. Пока недоверие к президенту достигает 22%, в мае было 7%.

После этого на втором месте оказался Сергей Притула, ему доверяют 69% украинцев, не доверяют — 25%. По сравнению с маем 2022 года такие показатели стали хуже.

Также Виталию Кличко доверяют 52% украинцев, не доверяют — 43%.

По словам социологов, Виталий Кличко значительно потерял уровень доверия, ведь в мае показатель доверия составил 74%, не доверяли — 18%.

Результаты опроса. Фото: КМИС

Уровень доверия украинцев к другим политическим деятелям

После них идут политики, которым доверяет значительная часть опрашиваемых, несмотря на то, что они имеют отрицательный баланс доверия-недоверия.

Отмечается, что 33% украинцев доверяют главе ОП Андрею Ермаку, не доверяет — 51% (в мае 2022 года соотношение было 43% против 23%, то есть доверия было больше).

Социологи указывают, что пятый президент Петр Порошенко — единственный в списке, у которого показатели доверия лучше, чем в мае 2022 года. Пока ему доверяют 27% респондентов, не доверяют — 68% (в мае 2022 года соотношение было 16% против 80%).

Кроме того, в эту группу попал бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Ему доверяют 25% респондентов, не доверяют — 37%. В мае 2022 года такая доля составила 35% против 25%.

Результаты опроса. Фото: КМИС

Однако социологи подчеркнули, что 33% опрошенных не знают, кто это.

В то же время в список попали нардепы Юлия Тимошенко и Юрий Бойко и бывший советник Владимира Зеленского Алексей Арестович.

У Тимошенко сейчас доверие — 10%, не доверяют ей — 87% украинцев. В мае 2022 года ей доверяли 18%, не доверяли — 74%. У Бойко доверия только 9%, не доверяет ему 71% репондентов. Ранее такое соотношение составляло 11% против 66%.

"Отношение к Арестовичу стало диаметрально противоположным. В мае 2022 года большинство украинцев ему доверяли — 62% против 21%, которые не доверяли. По состоянию на декабрь 2023 года ему доверяют 11%, не доверяют — 78%", — говорится в результатах опроса КМИС.

Напомним, ранее в Минцифре провели исследование, чтобы узнать, какой уровень цифровой грамотности у украинцев. Такое исследование министерство проводит каждые два года.