Стало известно, что написал в предсмертной записке депутат, взорвавший гранаты на Закарпатье

Депутат Сергей Батрин Фото: скриншот из видео Сергея Батрина

В Национальной полиции рассказали новые детали трагедии в сельском совете на Закарпатье, где депутат Сергей Батрин совершил подрыв гранатами. Свою предсмертную записку чиновник посвятил нынешнему главе Керецковской громады.

Об этом в интервью Украинским Новостям сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский.

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О чем говорилось в предсмертной записке Батрина

"Он написал там что-то типа стихотворения. Упомянул в нем имя главы Керецковской громады, обыграл его фамилию, и признавался в намерении избавить громаду от него и депутатов", — отметил Выговский.

По словам полицейского, Батрин остался жив и сейчас находится в больнице. Однако из-за его поступка многие присутствовавшие на финансовом заседании получили травмы и пострадали, в том числе и военнослужащий. К сожалению, в результате подрыва погиб один человек.

"Он жив. Был тяжел, но сейчас все стабильно будто. Один человек, к сожалению, погиб. 26 было доставлено в больницу, но впоследствии один человек умер. Но это и так большое чудо, что только так обошлось, потому что три гранаты было. Где он взял гранаты теперь выясняет СБУ, которая и расследует производство по теракту", — отметил глава Нацполиции.

Прокуратура квалифицировала подрыв гранаты в Закарпатье как теракт.

Напомним, в результате взрыва гранат пострадали более 20 присутствующих. Вероятной причиной этого мог стать конфликт между Батрином и главой сельсовета Михаилом Мушкой.

Добавим, после подрыва в сельском совете в Закарпатье решили усилить меры безопасности.