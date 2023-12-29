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Стало відомо, що написав у передсмертній записці депутат, який підірвав гранати на Закарпатті

29 грудня 2023 00:03
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Стало відомо, що написав у передсмертній записці депутат, який підірвав гранати на Закарпатті
Депутат Сергій Батрин Фото: скриншот з відео Сергія Батрина
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Національній поліції розповіли нові деталі трагедії в сільській раді на Закарпатті, де депутат Сергій Батрин здійснив підрив гранатами. Свою передсмертну записку посадовець присвятив нинішньому голові Керецьківської громади.

Про це в інтервʼю Українським Новинам повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський.

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Про що йшлося у передсмертній записці Батрина

"Він написав там щось типу вірша. Згадав в ньому імʼя голови Керецьківської громади, обіграв його прізвище, та зізнавався у намірі позбавити громаду від нього та депутатів", — зазначив Вигівський.

За словами поліцейського, Батрин залишився живим і зараз він перебуває у лікарні. Однак, через його вчинок багато присутніх на фінансовому засіданні отримали травми та постраждали, в тому числі й військовослужбовець. На жаль, внаслідок підриву загинула одна людина.

"Він живий. Був важкий, але зараз все стабільно ніби. Одна людина, на жаль, загинула. 26 було доправлено до лікарні, але згодом одна людина померла. Але це й так велике диво, що тільки так обійшлося, бо ж три гранати було. Де він взяв гранати тепер з'ясовує СБУ, яка і розслідує провадження щодо теракту", — зауважив голова Нацполіції.

Прокуратура кваліфікувала підрив гранати на Закарпатті як теракт.

Нагадаємо, внаслідок вибуху гранат постраждало понад 20 присутніх. Ймовірною причиною цього міг стати конфлікт між Батрином та головою сільради Михайлом Мушкою.

Додамо, після підриву у сільській раді на Закарпатті вирішили посилити заходи безпеки.

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