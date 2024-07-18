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Старшеклассник заказал на OLX айфон, а при получении на "Новой почте" сбежал с ним, не рассчитавшись

18 июля 2024 01:32
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
В Сумской области школьник заказал на OLX и похитил на "Новой почте" iPhone
Парень делает селфи. Фото иллюстративное: freepik.com
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В городе Ромны Сумской области 11-классник заказал на платформе для интернет-объявлений OLX iPhone. Денег на покупку гаджета у парня не было, поэтому он решил завладеть мобильным телефоном путем похищения.

Об этом говорится в приговоре, который в пятницу, 10 мая, вынес Роменский горрайонный суд Сумской области.

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Скриншот приговора суда

Что известно о нарушении

Подросток заказал iPhone посредством функции "Наложенный платеж" через службу доставки ООО "Новая почта". Отправление прибыло в пункт выдачи 17 января. При получении посылки школьник отошел к столу для просмотра вещей и открыл коробку, в которой находился мобильный телефон марки iPhone, модели "11 black 128 gb", и зарядное устройство. Дождавшись, пока работник "Новой почты" отвлекся, школьник схватил коробку с iPhone и в ускоренном темпе вышел из помещения. Мобильным телефон он распорядился по собственному усмотрению, нанеся "Новой почте" более семи тысяч гривен (6 967 гривен — стоимость iPhone, 400 гривен — стоимость зарядки) ущерба.

В суде парень полностью признал свою вину. Оценочную стоимость отправления в размере 12 тысяч гривен продавцу вернула "Новая почта", поэтому суд пришел к выводу, что именно ООО должен принадлежать мобильный телефон.

Несовершеннолетнему назначили наказание в виде штрафа в размере ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Также с него в пользу государства взыскали 1 135,92 гривен расходов на проведение судебно-товароведческой экспертизы.

Напомним, в Николаеве вынесли приговор женщине, которая нашла на улице банковскую карту и рассчиталась ей за покупки в магазинах. За совершенное нарушительницу приговорили к году испытательного срока.

Также мы сообщали, что мужчина с российским гражданством пытался украсть в киевском "Эпицентре" четыре тюбика зубной пасты, однако ему помешал охранник. Теперь грабителя ждет более пяти лет лишения свободы.

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