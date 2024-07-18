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Старшокласник замовив на OLX айфон, а при отриманні на "Новій пошті" втік із ним, не розрахувавшися

18 липня 2024 01:32
Чекарьова Марія - редактор
У Сумській області школяр замовив на OLX та викрав на "Новій пошті" iPhone
Хлопець робить селфі. Фото ілюстративне: freepik.com
Чекарьова Марія - редактор

У місті Ромни Сумської області 11-класник замовив на платформі для інтернет-оголошень OLX iPhone. Грошей на покупку гаджета у хлопця не було, тому він вирішив заволодіти мобільним телефоном шляхом викрадення.

Про це йдеться у вироку, який у п'ятницю, 10 травня, виніс Роменський міськрайонний суд Сумської області.

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Скриншот вироку суду

Що відомо про порушення

Підліток замовив iPhone за допомогою функції "Накладний платіж" через службу доставки ТОВ "Нова пошта". Відправлення прибуло до пункту видачі 17 січня. Під час отримання посилки школяр відійшов до столу для перегляду речей і відкрив коробку, в якій перебував мобільний телефон марки iPhone, моделі "11 black 128 gb", та зарядний пристрій. Дочекавшися, поки працівник "Нової пошти" відволікся, школяр схопив коробку з iPhone та пришвидшеним темпом вийшов із приміщення. Мобільним телефон він розпорядився на власний розсуд, завдавши "Новій пошті" понад сім тисяч гривень (6 967 гривень — вартість iPhone, 400 гривень — вартість зарядки) збитків.

У суді хлопець повністю визнав свою провину. Оціночну вартість відправлення в розмірі 12 тисяч гривень продавцю повернула "Нова пошта", тому суд прийшов до висновку, що саме ТОВ має належати мобільний телефон.

Неповнолітньому призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також з нього на користь держави стягнули 1 135,92 гривень витрат за проведення судово-товарознавчої експертизи.

Нагадаємо, у Миколаєві винесли вирок жінці, яка знайшла на вулиці банківську картку та розрахувалася на нею за покупки в магазинах. За вчинене порушницю засудили до року іспитового терміну.

Також ми повідомляли, що чоловік із російським громадянством намагався вкрасти в київському "Епіцентрі" чотири тюбики зубної пасти, однак на заваді йому став охоронець. Тепер на грабіжника чекає понад п'ять років позбавлення волі.

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