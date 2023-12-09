Столичные дороги в белом золоте — какой район Киева посыпают самой дорогой солью

Коммунальщики чистят дороги от снега. Фото: Полтавская волна

С осени дорожно-эксплуатационные управления Киева заказали соли для посыпания дорог на сумму около 7 тыс. грн/т в зависимости от района. Меньше средств потратили на соль для дорог в Голосеевском районе столицы в противовес Соломенскому, где потратили больше всего.

Об этом говорится в расследовании "Наші гроші".

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Отмечается, что в ноябре КП "Дорожно-эксплуатационное управление Соломенского района" Киевсовета заказала соль от ООО "Торговый дом "Кип и Ко" за 7 581 грн/т от производителя "SSC Sahara Salt" (Египет). Снабжение должно состояться до 15 декабря 2023 года, а оплата — в течение месяца после получения. Эта цена самая высокая среди девяти районных ШЭУ, которые также заказывали соль. Десятое ШЭУ Оболонского района не попало в перечень, поскольку последний раз покупало соль за 9 696-9 750 грн/т в ноябре-декабре прошлого года, и новый тендер пока не проводился.

Соль для Соломенского района закупили у самого дорогого участника торгов, хотя компании ООО "Альянс строителей Украины" и ООО "Тес Ойл Логистик" предлагали меньшую стоимость — 6778 грн/т и 7161 грн/т соответственно. Однако заказчик отказал обеим фирмам.

В каких районах Киева посыпают дороги самой дорогой солью. Фото: Наши деньги

"Альянс строителей Украины" отклонили из-за претензий к товару. Фирма предлагала соль производства "SC Sarerome SRL" (Румыния), но в протоколах испытания не было информации о наличии антислеживающей добавки 120-150 г/Т и массовой доли оксида железа не более 0,010%, что противоречило требованиям заказчика и ДСТУ. Также в декларации о соответствии производителя нерастворимые в воде вещества составляли 0,61%, а требовалось не более 0,4%, что противоречило ДСТУ. В декларации о соответствии производителя был указан цвет "кристаллический белый цвет, без серых оттенков", а в протоколе испытаний — "свет серый", — говорится в материале.

"Тес Ойл Логистик" отказали из-за не добавленных к заказу приложений в день ознакомления с документами. Компания, предлагавшая соль от "Société de Sel de Mohammedia" (Марокко), представила договор аренды офиса без приложений и аналогичный договор на 1 000 тонн соли с расходными накладными на 551 тонну.

На данный момент Госаудитслужба осуществляет проверку заказа на нарушение закона.

Напомним, что компания "Укргидроэнерго" объявила тендер на "консультационные услуги" за 1,24 млн грн. Известно, как отреагировали украинцы.