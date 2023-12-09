Столичні дороги в білому золоті — який район Києва посипають найдорожчою сіллю

Комунальники чистять дороги від снігу. Фото: Полтавська хвиля

Від осені шляхово-експлуатаційні управління Києва замовили солі для посипання доріг на суму близько 7 тис. грн/т залежно від району. Найменше коштів потратили на сіль для доріг у Голосіївському районі столиці на противагу Солом’янському, де витратили найбільше.

Про це йдеться в розслідуванні "Наші гроші".

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Зазначається, що в листопаді КП "Шляхово-експлуатаційне управління Солом’янського району" Київради замовила сіль від ТОВ "Торговий дім "Кип і Ко" за 7 581 грн/т від виробника "SSC Sahara Salt" (Єгипет). Постачання повинно відбутися до 15 грудня 2023 року, а оплата — протягом місяця після отримання. Ця ціна найвища серед дев'яти районних ШЕУ, які також замовляли сіль. Десяте ШЕУ Оболонського району не потрапило до переліку, оскільки останній раз купувало сіль за 9 696-9 750 грн/т у листопаді-грудні минулого року, і новий тендер наразі не проводило.

Сіль для Солом'янського району закупили в найдорожчого учасника торгів, хоча компанії ТОВ "Альянс будівельників України" та ТОВ "Тес Ойл Логістик" пропонували меншу вартість — 6 778 грн/т і 7 161 грн/т відповідно. Проте замовник відмовив обом фірмам.

В яких районах Києва посипають дороги найдорожчою сіллю. Фото: Наші гроші

"Альянс будівельників України" відхилили через претензії до товару. Фірма пропонувала сіль виробництва "SC Sarerome SRL" (Румунія), але у протоколах випробування не було інформації про наявність антизлежувальної добавки 120-150 г/Т і масової частки оксиду заліза не більше 0,010%, що суперечило вимогам замовника і ДСТУ. Також у декларації про відповідність виробника нерозчинні у воді речовини складали 0,61%, а вимагалось не більше 0,4%, що суперечило ДСТУ. У декларації про відповідність виробника був вказаний колір "кристалічний білий колір, без сірих відтінків", а в протоколі випробувань — "світло сірий", — йдеться в матеріалі.

"Тес Ойл Логістик" відмовили через не додані до замовлення додатки у день ознайомлення з документами. Компанія, що пропонувала сіль від "Société de Sel de Mohammedia" (Марокко), подала договір оренди офісу без додатків та аналогічний договір на 1 000 тонн солі з видатковими накладними на 551 тонну.

Наразі Держаудитслужба здійснює перевірку замовлення на порушення закону.

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