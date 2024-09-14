Госбюджет на 2025 год - планируют ли поднять минимальную зарплату

Сумма минимальной зарплаты и расходы на телемарафон — что запланировано в госбюджете на 2025 год
14 сентября 2024 16:33
Деньги в руках. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год и внесло проект в Верховную Раду. В нем не планируется поднимать минимальную заработную плату.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram в субботу, 14 сентября.
Читайте также:
Государственный бюджет на 2025 год
Так, в проекте бюджета заморозили почти все социальные стандарты. По словам Железняка, минимальную зарплату оставили на уровне 8000 гривен, а прожиточный минимум — на уровне 2920 гривен (2102 гривен для госслужащих).
В то же время расходы на телеканал "Рада" снизили со 198 до 78,2 миллиона гривен. А на телемарафон "заложили", как и в прошлом году, — 1,5 миллиарда гривен.
Читайте Новини.LIVE!