Зеленський оновив склад РНБО 13 вересня — які трапились зміни

Зеленський оновив склад РНБО після нових кадрових змін в уряді
13 вересня 2024 12:00
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України. Згідно з указом, туди, зокрема, увійшов новий міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.
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Оновлений склад РНБО
Сьогодні Зеленський підписав указ № 627/2024 про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України. Тепер до персонального складу РНБО ввели:
- міністра закордонних справ України Андрія Сибігу;
- міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна;
- віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — Міністра юстиції України Ольгу Стефанішину.
Водночас президент зі складу РНБО вивів колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулебу та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.
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