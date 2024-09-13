Зеленський оновив склад РНБО 13 вересня — які трапились зміни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України. Згідно з указом, туди, зокрема, увійшов новий міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

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Сьогодні Зеленський підписав указ № 627/2024 про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України. Тепер до персонального складу РНБО ввели:

міністра закордонних справ України Андрія Сибігу;

міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна;

віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — Міністра юстиції України Ольгу Стефанішину.

Водночас президент зі складу РНБО вивів колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулебу та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.