Держбюджет на 2025 рік — чи планують підняти мінімальну зарплатню

Гроші в руках. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік та вніс проєкт до Верховної Ради. У ньому не планується підіймати мінімальну заробітну платню.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram у суботу, 14 вересня.

Читайте також:

Скриншот допису Железняка

Державний бюджет на 2025 рік

Так, у проєкті бюджету заморозили майже всі соціальні стандарти. За словами Железняка, мінімальну зарплату залишили на рівні 8000 гривень, а прожитковий мінімум — на рівні 2920 гривень (2102 гривень для держслужбовців).

Водночас витрати на телеканал "Рада" зменшили зі 198 до 78,2 мільйонів гривень. А на телемарафон "заклали", як і торік, — 1,5 мільярди гривень.