В Киеве и четырех областях 29 июля отключений света будет меньше — данные ДТЭК

Энергетик ДТЭК восстанавливает электрооборудование. Фото: ДТЭК

График отключения света в Киевской и еще трех областях изменился к лучшему. Энергетики обещают на два часа сократить периоды отключений.

Об этом сообщила пресс-служба группы ДТЭК в Telegram в понедельник, 29 июля.

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Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

Графики отключения света на 29 июля

Энергетики сообщили об увеличении продолжительности периодов со светом в Киеве и Киевской области, а также в Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях.

Графики отключений начнут действовать с 18:00, а не с 16:00, и продлятся до 23:00.

Напомним, глава Укрэнерго заявлял, что в Украине улучшилась ситуация в энергосистеме благодаря снижению потребления электроэнергии и завершению ремонта важных энергогенерирующих мощностей. В настоящее время применяются только 1-2 очереди отключений вместо 3-4.

Ранее мы писали, что в Одессу до зимы нужно производить минимум 30 МВт электроэнергии для обеспечения теплом и водой. В горсовете рассматривают вопрос установки на домах солнечных батарей.

Также мы сообщали, что ДТЭК планирует возобновить к октябрю этого года 60-70% генерации разрушенной российскими атаками. Это удастся сделать, если не будет повторных обстрелов.