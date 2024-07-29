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Світла буде на дві години більше — у ДТЕК попередили, коли почнуться відключення

29 липня 2024 12:06
Анатолій Слюсар - Редактор
У Києві та чотирьох областях 29 липня відключень світла буде менше — дані ДТЕК
Енергетик ДТЕК відновлює електрообладнання. Фото: ДТЕК
Анатолій Слюсар - Редактор

Графік відключення світла у Київській та ще трьох областях змінився на краще. Енергетики обіцяють на дві години скоротити періоди відключень.

Про це повідомила пресслужба групи ДТЕК в Telegram у понеділок, 29 липня.

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Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Графіки відключень світла на 29 липня 

Енергетики повідомили про збільшення тривалості періодів зі світлом у Києві та Київській області, а також у Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях.

Графіки відключень почнуть діяти з 18:00, а не з 16:00, та триватимуть до 23:00. 

Нагадаємо, голова Укренерго заявляв, що в Україні покращилася ситуації в енергосистемі завдяки зниженню споживання електроенергії та завершенню ремонту важливих енергогенеруючих потужностей. Наразі застосовуються лише 1-2 черги відключень замість 3-4.

Раніше ми писали, що Одесі до зими потрібно виробляти мінімум 30 МВт електроенергії для забезпечення теплом і водою. Наразі у міськраді розглядають питання встановлення на будинках сонячних батарей.

Також ми повідомляли, що ДТЕК планує відновити до жовтня цього року 60-70% генерації зруйнованої російськими атаками. Це вдасться зробити, якщо не буде повторних обстрілів.

електроенергія сфера енергетики ДТЕК енергетика відключення світла світло

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