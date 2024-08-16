Графики отключения света на 17 августа

Энергетики ремонтируют линии электропередачи. Фото: ДТЭК

В Украине в субботу, 17 августа, отключения света не прогнозируются. В то же время украинцев активно просят уменьшить объем потребления электроэнергии на протяжении всех суток.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

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"Завтра, 17 августа, отключения не планируются", — говорится в сообщении.

Также энергетики призывали потреблять электроэнергию бережливо в течение всех суток. А также избегать одновременного использования мощных электроприборов с 16.00 до 24.00 для уменьшения нагрузки на сеть.

В Укрэнерго отметили, что при изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будут сообщаться дополнительно.