Графіки відключення світла на 17 серпня

Світло буде, але є нюанс — в Укренерго розповіли про графіки на завтра
16 серпня 2024 19:10
Енергетики ремонтують лінії електропередач. Фото: ДТЕК
В Україні у суботу, 17 серпня, відключення світла не прогнозуються. Водночас українців активно просять зменшити обсяг споживання електроенергії протягом усієї доби.
Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.
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"Завтра, 17 серпня, відключення не плануються", — йдеться у повідомленні.
Також енергетики закликали споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби. А також уникати одночасного використання потужних електроприладів з 16:00 до 24:00 для зменшення навантаження на мережу.
В Укренерго зазначили, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання повідомлятимуть додатково.
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