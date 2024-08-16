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Світло буде, але є нюанс — в Укренерго розповіли про графіки на завтра

16 серпня 2024 19:10
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Графіки відключення світла на 17 серпня
Енергетики ремонтують лінії електропередач. Фото: ДТЕК
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

В Україні у суботу, 17 серпня, відключення світла не прогнозуються. Водночас українців активно просять зменшити обсяг споживання електроенергії протягом усієї доби. 

Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.

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"Завтра, 17 серпня, відключення не плануються", — йдеться у повідомленні.

Також енергетики закликали споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби. А також уникати одночасного використання потужних електроприладів з 16:00 до 24:00 для зменшення навантаження на мережу.

В Укренерго зазначили, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання повідомлятимуть додатково.

Допис Укренерго. Фото: скриншот
Допис Укренерго. Фото: скриншот

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