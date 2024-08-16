Графіки відключення світла на 17 серпня

Енергетики ремонтують лінії електропередач. Фото: ДТЕК

В Україні у суботу, 17 серпня, відключення світла не прогнозуються. Водночас українців активно просять зменшити обсяг споживання електроенергії протягом усієї доби.

Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.

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"Завтра, 17 серпня, відключення не плануються", — йдеться у повідомленні.

Також енергетики закликали споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби. А також уникати одночасного використання потужних електроприладів з 16:00 до 24:00 для зменшення навантаження на мережу.

В Укренерго зазначили, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання повідомлятимуть додатково.