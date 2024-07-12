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Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

12 июля 2024 00:15
Анатолий Слюсарь - Редактор
Графики отключения света в Украине на сегодня, 12 июля — прогноз Укрэнерго
Женщина сидит в телефоне в темноте. Фото: Новини.LIVE
Анатолий Слюсарь - Редактор

Графики отключения света в Украине в пятницу 12 июля будут действовать весь день. Во второй половине дня энергетики будут применять четыре очереди отключений одновременно.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram.

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"12 июля меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток. С 16:00 до 23:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно", — предупреждают энергетики.

В Укрэнерго добавили, что в остальное время свет будут выключать в три очереди.

Графики отключения света на 12 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Укрэнерго"

Где найти графики отключения света

Потребители могут узнать графики отключений света в соответствии со своими городами и областями по следующим ссылкам:

Призываем разумно потреблять электроэнергию и не пользоваться энергоемкими приборами в пиковые часы с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. Чтобы снизить нагрузку на энергосистему, энергетики советуют перенести использование таких приборов на ночь с 23:00 до 6:00.

Где найти графики отключений света на 12 июля
Рекомендуемое время использования электроприборов. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Как выжить в адскую жару без электроприборов

Тех, кто привык идти по жизни с кондиционерами и вентиляторами, лето этого года испытывает на прочность и закаляет жить без подручных средств. В то же время для тех, кому не по карману покупать кондиционер или совесть не позволяет усложнять работу украинским энергетикам, советы, как выжить в жару, тоже пригодятся. Поэтому, чтобы пережить это адское лето без электроприборов, следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • Пейте много воды, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию.
  • Носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен.
  • Откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату.
  • Избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00.
  • Используйте прохладные полотенца, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны.
  • Используйте вентиляторы, работающие от батареек, или веер.
  • Развешивайте влажные простыни или полотенца перед открытыми окнами, не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.
  • Увлажняйте воздух, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой.
Как освежиться в жару
Девушка страдает от жары. Фото: freepik.com

Когда улучшится ситуация с отключениями света в Украине

Напомним, что Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль спрогнозировал, когда сократят продолжительность отключений света. Несмотря на сложную ситуацию, это может произойти с 20 июля.

В то же время одна из опытнейших украинских дипломатов и госуправленцев Лана Зеркаль предупредила украинцев, что ожидать облегчения в энергетике не стоит. По ее словам, ситуация со светом из-за аномальной жары в Украине ухудшается.

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