Графіки відключення світла в Україні на сьогодні, 12 липня — прогноз Укренерго

Жінка сидить у телефоні в темряві. Фото: Новини.LIVE

Графіки відключення світла в Україні в п'ятницю, 12 липня, будуть діяти весь день. У другій половині дня енергетики будуть застосовувати чотири черги вимкнень одночасно.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго" у Telegram.

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Коли не буде світла 12 липня

"12 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби. З 16:00 до 23:00 обленерго застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно", — попереджають енергетики.

В Укренерго додали, що решту часу світло вимикатимуть в три черги.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Укренерго"

Де знайти графіки відключення світла

Споживачі можуть дізнатися графіки відключень світла відповідно до своїх міст та областей за такими посиланнями:

Закликаємо розумно споживати електроенергію і не користуватися енергоємними приладами в пікові години з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00. Щоб знизити навантаження не енергосистему, енергетики радять перенести використання таких приладів на ніч з 23:00 до 6:00.

Рекомендований час користування електроприладами. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Як вижити в пекельну спеку без електроприладів

Тих, хто звик йти по життю з кондиціонерами та вентиляторами, цьогорічне літо випробовує на міцність та загартовує жити без підручних засобів. Водночас для тих, кому не по кишені купувати кондиціонер чи совість не дозволяє ускладнювати роботу українським енергетикам, поради як вижити в спеку теж стануть у пригоді. Отож, щоб пережити це пекельне літо без електроприладів, слід дотримуватися таких рекомендацій:

Пийте багато води, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню.

Носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон.

Відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату.

Уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00.

Використовуйте прохолодні рушники, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни.

Використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла.

Розвішуйте вологі простирадла або рушники перед відкритими вікнами, не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.

Зволожуйте повітря, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою.

Дівчина страждає від спеки. Фото: freepik.com

Коли покращиться ситуація з відключеннями світла в Україні

Нагадаємо, що Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль спрогнозував, коли скоротять тривалість відключень світла. Попри складну ситуацію, це може статися з 20 липня.

Натомість одна із найдосвідченіших українських дипломатів та держуправлінців Лана Зеркаль попередила українців, що очікувати полегшення в енергетиці не варто. За її словами, ситуація зі світлом через аномальну спеку в Україні погіршується.