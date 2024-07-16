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Свет будут выключать чаще — в Укрэнерго предупредили украинцев об изменениях сегодня

16 июля 2024 00:27
Анатолий Слюсарь - Редактор
Графики отключения света в Украине на сегодня, 16 июля — прогноз Укрэнерго
Мальчик учит уроки во время отключения света. Фото: УНИАН
Анатолий Слюсарь - Редактор

Графики отключения света в Украине во вторник, 16 июля, будут применяться в течение всего дня. Энергетики предупреждают об усиленных отключениях ночью и во второй половине суток.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram.

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Когда не будет света 16 июля

"16 июля меры ограничения потребления будут действовать в течение суток. С 00:00 до 2:00 и с 16:00 до 24:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В другие часы будут действовать три очереди", — прогнозируют в Укрэнерго.

Также в компании добавили, что в Харьковской области отменили аварийные отключения света и вернулись к почасовым.

Графики отключения света в Украине 16 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Укрэнерго"

Где посмотреть графики отключения света

Украинцы могут узнать графики отключений электроэнергии для своих городов и областей по этим ссылкам:

Энергетики призывают украинцев разумно пользоваться электроэнергией и не использовать энергоемкие приборы в пиковые часы: 6:00-9:00 и 17:00-23:00. Специалисты рекомендуют перенести их работу на ночь: 23:00-6:00, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.

Где посмотреть графики отключения света
Рекомендуемое время использования электроприборов. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Как выдержать жару в условиях отключений

В условиях отключения света украинцы не могут освежаться под вентиляторами и кондиционерами круглосуточно, если им не помогают в этом генераторы. Однако, каждый должен знать простые советы, как пережить жару без электроприборов, ведь это развивает не только выносливость, но и гибкость и оригинальность. Среди основных рекомендаций следующие:

  • Откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату.
  • Используйте прохладные полотенца, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны.
  • Пейте много воды, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию.
  • Избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00.
  • Используйте вентиляторы, работающие от батареек, или веера.
  • Увлажняйте воздух, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой.
  • Носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен.
  • Не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.
Как спастись от жары
Девушка страдает от жары. Фото: Shutterstock

Как долго еще будут выключать свет

Напомним, представитель Укрэнерго Мария Цатурян заявила, что в августе может уменьшиться объем ограничений подачи электроэнергии. Она объяснила, что это связано с возвращением к работе некоторых энергетических объектов после ремонта.

В свою очередь директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что в Украине продолжают фиксировать тяжелую ситуацию в энергосистеме из-за поврежденных и разрушенных объектов генерации в результате российских обстрелов. В то же время, он спрогнозировал, когда могут отменить отключения света.

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