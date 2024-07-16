Графики отключения света в Украине на сегодня, 16 июля — прогноз Укрэнерго

Свет будут выключать чаще — в Укрэнерго предупредили украинцев об изменениях сегодня
Графики отключения света в Украине во вторник, 16 июля, будут применяться в течение всего дня. Энергетики предупреждают об усиленных отключениях ночью и во второй половине суток.
Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram.
Когда не будет света 16 июля
"16 июля меры ограничения потребления будут действовать в течение суток. С 00:00 до 2:00 и с 16:00 до 24:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В другие часы будут действовать три очереди", — прогнозируют в Укрэнерго.
Также в компании добавили, что в Харьковской области отменили аварийные отключения света и вернулись к почасовым.
Где посмотреть графики отключения света
Украинцы могут узнать графики отключений электроэнергии для своих городов и областей по этим ссылкам:
- Киев
- Киевская область
- Житомир и область
- Донецкая область
- Днепр и область
- Запорожье
- Кировоградская область
- Винница и область
- Волынь
- Львов и область
- Полтава и область
- Одесса и область
- Черновцы и область
- Николаев и область
- Харьков и область
- Прикарпатье, Ивано-Франковск
- Ровно и область
- Черкассы и область
- Закарпатье
- Тернополь и область
- Херсон и область
- Сумы и область
- Черниговская область
- Хмельницкий и область
Энергетики призывают украинцев разумно пользоваться электроэнергией и не использовать энергоемкие приборы в пиковые часы: 6:00-9:00 и 17:00-23:00. Специалисты рекомендуют перенести их работу на ночь: 23:00-6:00, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.
Как выдержать жару в условиях отключений
В условиях отключения света украинцы не могут освежаться под вентиляторами и кондиционерами круглосуточно, если им не помогают в этом генераторы. Однако, каждый должен знать простые советы, как пережить жару без электроприборов, ведь это развивает не только выносливость, но и гибкость и оригинальность. Среди основных рекомендаций следующие:
- Откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату.
- Используйте прохладные полотенца, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны.
- Пейте много воды, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию.
- Избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00.
- Используйте вентиляторы, работающие от батареек, или веера.
- Увлажняйте воздух, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой.
- Носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен.
- Не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.
Как долго еще будут выключать свет
Напомним, представитель Укрэнерго Мария Цатурян заявила, что в августе может уменьшиться объем ограничений подачи электроэнергии. Она объяснила, что это связано с возвращением к работе некоторых энергетических объектов после ремонта.
В свою очередь директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что в Украине продолжают фиксировать тяжелую ситуацию в энергосистеме из-за поврежденных и разрушенных объектов генерации в результате российских обстрелов. В то же время, он спрогнозировал, когда могут отменить отключения света.
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