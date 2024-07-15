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Директор Центру дослідження енергетики відповів, коли в Україні можуть скасувати відключення

15 липня 2024 14:16
Євгенія Брюховецька - редактор
Яка ситуація з електрикою в Україні прогнозується восени
Аварійна бригада. Ілюстративне фото: Закарпаттяобленерго
Євгенія Брюховецька - редактор

В Україні продовжують фіксувати важку ситуацію в енергосистемі через пошкоджені та зруйновані об'єкти генерації внаслідок російських обстрілів. Водночас вже у вересні-жовтні існує ймовірність скасування відключень світла.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі КИЇВ24.

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"Моя оцінка виглядає так, що якщо погода дійсно покращиться, то мова буде йти про 8-10 годин забезпеченого постачання у Києві", — сказав Харченко.

Він припускає, що приблизно з серпня або початку вересня може не бути обмежень взагалі. Але це за умови, якщо не буде нових атак та пошкоджень й у випадку, якщо ремонти енергоблоків АЕС будуть завершені вчасно й працюватимуть.

"Ми маємо шанси у вересні-жовтні пожити без обмежень", — додав експерт.

Нагадаємо, в Україні абоненти провідних операторів скаржаться на погіршення якості зв’язку та Інтернету під час відключень електроенергії. Скарги користувачі залишають на офіційних сторінках "Київстару", Vodafone та lifecell. 

Також ми писали, що через спеку в Україні енергетики застосовують обмеження електрики в чотири черги одразу.

електроенергія АЕС Укренерго енергосистема відключення світла світло Електрика

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