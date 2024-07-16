Графіки відключення світла в Україні на сьогодні, 16 липня — прогноз Укренерго

Світло вимикатимуть частіше — в Укренерго попередили українців про зміни сьогодні
Графіки відключення світла в Україні у вівторок, 16 липня, застосовуватимуть упродовж всього дня. Енергетики попереджають про посилені відключення вночі та в другій половині доби.
Про це повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго" у Telegram.
Коли не буде світла 16 липня
"16 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом доби. З 00:00 до 2:00 і з 16:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. В інші години будуть діяти три черги", — прогнозують в Укренерго.
Також в компанії додали, що в Харківській області скасували аварійні вимкнення світла й повернулись до погодинних.
Де подивитись графіки відключення світла
Українці можуть дізнатися графіки відключень електроенергії для своїх міст і областей за цими посиланнями:
- Київ
- Київська область
- Житомир та область
- Донецька область
- Дніпро та область
- Запоріжжя
- Кіровоградська область
- Вінниця та область
- Волинь
- Львів та область
- Полтава та область
- Одеса та область
- Чернівці та область
- Миколаїв та область
- Харків та область
- Прикарпаття, Івано-Франківськ
- Рівне та область
- Черкаси та область
- Закарпаття
- Тернопіль та область
- Херсон та область
- Суми та область
- Чернігівська область
- Хмельницький та область
Енергетики закликають українців розумно користуватися електроенергією і не використовувати енергоємні прилади в пікові години: 6:00-9:00 та 17:00-23:00. Натомість фахівці рекомендують перенести їх роботу на ніч: 23:00-6:00, щоб зменшити навантаження на енергосистему.
Як витримати спеку в умовах відключень
В умовах відключення світла українці не мають змоги освіжатися під вентиляторами та кондиціонерами цілодобово, хіба якщо їм допомагають у цьому генератори. Однак кожен має знати прості поради, як пережити спеку без електроприладів, адже це розвиває не лише витривалість, а й гнучкість та оригінальність. Серед основних рекомендацій такі:
- Відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату.
- Використовуйте прохолодні рушники, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни.
- Пийте багато води, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню.
- Уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00.
- Використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла.
- Зволожуйте повітря, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою.
- Носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон.
- Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.
Як довго ще будуть вимикати світло
Нагадаємо, речниця Укренерго Марія Цатурян заявила, що в серпні може зменшитися обсяг обмежень подачі електроенергії. Вона пояснила, що це пов'язано з поверненням до роботи деяких енергетичних об'єктів після ремонту.
Своєю чергою директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначив, що в Україні продовжують фіксувати важку ситуацію в енергосистемі через пошкоджені та зруйновані об'єкти генерації внаслідок російських обстрілів. Водночас він спрогнозував, коли можуть скасувати відключення світла.
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