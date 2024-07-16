Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Світло вимикатимуть частіше — в Укренерго попередили українців про зміни сьогодні arrow

Світло вимикатимуть частіше — в Укренерго попередили українців про зміни сьогодні

16 липня 2024 00:27
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключення світла в Україні на сьогодні, 16 липня — прогноз Укренерго
Хлопчик вчить уроки під час відключень світла. Фото: УНІАН
Анатолій Слюсар - Редактор

Графіки відключення світла в Україні у вівторок, 16 липня, застосовуватимуть упродовж всього дня. Енергетики попереджають про посилені відключення вночі та в другій половині доби.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго" у Telegram. 

Читайте також:

Коли не буде світла 16 липня

"16 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом доби. З 00:00 до 2:00 і з 16:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. В інші години будуть діяти три черги", — прогнозують в Укренерго.

Також в компанії додали, що в Харківській області скасували аварійні вимкнення світла й повернулись до погодинних.

Графіки відключення світла в Україні 16 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Укренерго"

Де подивитись графіки відключення світла

Українці можуть дізнатися графіки відключень електроенергії для своїх міст і областей за цими посиланнями:

Енергетики закликають українців розумно користуватися електроенергією і не використовувати енергоємні прилади в пікові години: 6:00-9:00 та 17:00-23:00. Натомість фахівці рекомендують перенести їх роботу на ніч: 23:00-6:00, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Де подивитись графіки відключення світла
Рекомендований час користування електроприладами. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Як витримати спеку в умовах відключень

В умовах відключення світла українці не мають змоги освіжатися під вентиляторами та кондиціонерами цілодобово, хіба якщо їм допомагають у цьому генератори. Однак кожен має знати прості поради, як пережити спеку без електроприладів, адже це розвиває не лише витривалість, а й гнучкість та оригінальність. Серед основних рекомендацій такі:

  • Відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату.
  • Використовуйте прохолодні рушники, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни.
  • Пийте багато води, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню.
  • Уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00.
  • Використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла.
  • Зволожуйте повітря, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою.
  • Носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон.
  • Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.
Як врятуватися від спеки
Дівчина страждає від спеки. Фото: Shutterstock

Як довго ще будуть вимикати світло

Нагадаємо, речниця Укренерго Марія Цатурян заявила, що в серпні може зменшитися обсяг обмежень подачі електроенергії. Вона пояснила, що це пов'язано з поверненням до роботи деяких енергетичних об'єктів після ремонту.

Своєю чергою директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначив, що в Україні продовжують фіксувати важку ситуацію в енергосистемі через пошкоджені та зруйновані об'єкти генерації внаслідок російських обстрілів. Водночас він спрогнозував, коли можуть скасувати відключення світла.

електроенергія Україна сфера енергетики Укренерго енергетика відключення світла світло блекаут

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня