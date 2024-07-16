Графіки відключення світла в Україні на сьогодні, 16 липня — прогноз Укренерго

Хлопчик вчить уроки під час відключень світла. Фото: УНІАН

Графіки відключення світла в Україні у вівторок, 16 липня, застосовуватимуть упродовж всього дня. Енергетики попереджають про посилені відключення вночі та в другій половині доби.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго" у Telegram.

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"16 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом доби. З 00:00 до 2:00 і з 16:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. В інші години будуть діяти три черги", — прогнозують в Укренерго.

Також в компанії додали, що в Харківській області скасували аварійні вимкнення світла й повернулись до погодинних.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Укренерго"

Де подивитись графіки відключення світла

Українці можуть дізнатися графіки відключень електроенергії для своїх міст і областей за цими посиланнями:

Енергетики закликають українців розумно користуватися електроенергією і не використовувати енергоємні прилади в пікові години: 6:00-9:00 та 17:00-23:00. Натомість фахівці рекомендують перенести їх роботу на ніч: 23:00-6:00, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Рекомендований час користування електроприладами. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Як витримати спеку в умовах відключень

В умовах відключення світла українці не мають змоги освіжатися під вентиляторами та кондиціонерами цілодобово, хіба якщо їм допомагають у цьому генератори. Однак кожен має знати прості поради, як пережити спеку без електроприладів, адже це розвиває не лише витривалість, а й гнучкість та оригінальність. Серед основних рекомендацій такі:

Відкрийте вікна та двері , щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори , щоб затінити кімнату.

, щоб створити протяг, , щоб затінити кімнату. Використовуйте прохолодні рушники , прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни .

, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, . Пийте багато води , уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню.

, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню. Уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00 .

. Використовуйте вентилятори , які працюють від батарейок , чи віяла .

, які працюють від , чи . Зволожуйте повітря , розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою.

, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою. Носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон.

— світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон. Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.

Дівчина страждає від спеки. Фото: Shutterstock

Як довго ще будуть вимикати світло

Нагадаємо, речниця Укренерго Марія Цатурян заявила, що в серпні може зменшитися обсяг обмежень подачі електроенергії. Вона пояснила, що це пов'язано з поверненням до роботи деяких енергетичних об'єктів після ремонту.

Своєю чергою директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначив, що в Україні продовжують фіксувати важку ситуацію в енергосистемі через пошкоджені та зруйновані об'єкти генерації внаслідок російських обстрілів. Водночас він спрогнозував, коли можуть скасувати відключення світла.