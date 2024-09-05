Графики отключения света в пятницу, 6 сентября

Аварийная бригада электросети. Фото: УНИАН

В Украине и дальше продолжают работать графики отключений света для потребителей. Завтра ограничения будут действовать на протяжении всех суток.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram в четверг, 5 сентября.

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В ДТЭК проинформировали, что в соответствии с распоряжениями Укрэнерго, графики стабилизационных отключений завтра будут действовать на протяжении всех суток. Отмечается, что будет задействована только одна очередь отключений.

Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

Где можно посмотреть график отключения света

Чтобы точнее узнать о веерных отключениях, можно проверить свой адрес на соответствующих интернет-ресурсах в зависимости от вашего города или области проживания.