Графики отключения света в пятницу, 6 сентября

Свет будут выключать весь день — в Укрэнерго сообщили, как завтра будут действовать графики
5 сентября 2024 19:37
Аварийная бригада электросети. Фото: УНИАН
В Украине и дальше продолжают работать графики отключений света для потребителей. Завтра ограничения будут действовать на протяжении всех суток.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram в четверг, 5 сентября.
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В ДТЭК проинформировали, что в соответствии с распоряжениями Укрэнерго, графики стабилизационных отключений завтра будут действовать на протяжении всех суток. Отмечается, что будет задействована только одна очередь отключений.
Где можно посмотреть график отключения света
Чтобы точнее узнать о веерных отключениях, можно проверить свой адрес на соответствующих интернет-ресурсах в зависимости от вашего города или области проживания.
- Киев
- Киевская область
- Черкасская область
- Кировоградская область
- Херсонская область
- Запорожская область
- Днепропетровская область
- Полтавская область
- Харьковская область
- Сумская область
- Черниговская область
- Винницкая область
- Одесская область
- Николаевская область
- Житомирская область
- Хмельницкая область
- Тернопольская область
- Черновицкая область
- Ровенская область
- Волынская область
- Львовская область
- Ивано-Франковская область
- Закарпатская область
- Донецкая область
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