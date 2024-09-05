Графіки відключення світла у п'ятницю, 6 вересня

Світло вимикатимуть весь день — в Укренерго повідомили, як завтра діятимуть графіки
5 вересня 2024 19:37
Аварійна бригада електромережі. Фото: УНІАН
В Україні й надалі продовжують працювати графіки відключень світла для споживачів. Завтра обмеження діятимуть протягом усієї доби.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram у четвер, 5 вересня.
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У ДТЕК проінформували, що відповідно до розпоряджень Укренерго, графіки стабілізаційних відключень завтра діятимуть протягом усієї доби. Зазначається, що буде задіяна лише одна черга відключень.
Де можна подивитись графік відключення світла
Щоб точніше дізнатися про віялові відключення, можна перевірити свою адресу на відповідних інтернет-ресурсах залежно від вашого міста чи області проживання.
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