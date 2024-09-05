Графіки відключення світла у п'ятницю, 6 вересня

Аварійна бригада електромережі. Фото: УНІАН

В Україні й надалі продовжують працювати графіки відключень світла для споживачів. Завтра обмеження діятимуть протягом усієї доби.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram у четвер, 5 вересня.

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У ДТЕК проінформували, що відповідно до розпоряджень Укренерго, графіки стабілізаційних відключень завтра діятимуть протягом усієї доби. Зазначається, що буде задіяна лише одна черга відключень.

Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Де можна подивитись графік відключення світла

Щоб точніше дізнатися про віялові відключення, можна перевірити свою адресу на відповідних інтернет-ресурсах залежно від вашого міста чи області проживання.