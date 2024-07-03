Свет зимой по 2-3 часа в сутки – эксперты в области энергетики сделали прогноз

Обесточенный город. Фото иллюстративное: Рixabay

Массированные атаки на украинскую энергетику и, как следствие, не самые оптимистичные сценарии на следующую зиму. Эксперты рассматривают несколько вариантов прохождения отопительного сезона, которые будут зависеть от интенсивности российских обстрелов и уровня восстановления энергетических объектов. Один из прогнозов — свет в домах по 2-3 часа в сутки.

О вероятности такого зимнего графика рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в интервью "Коммерсант украинский".

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Прогноз по подаче электроэнергии зимой

По мнению Корольчука, в лучшем случае электроэнергии не будет по 12 часов в сутки.

"Это оптимальный вариант. Боюсь, что будет еще хуже: электроэнергия будет по 6 часов в сутки в пиковые периоды зимы, а в среднем — 12 на 12 часов", — считает эксперт.

Однако, отмечает Корольчук, существует и другой вариант — свет по 2-3 часа в день, ведь кроме обстрелов россиян нельзя исключать погодный фактор.

Июль – репетиция зимней ситуации со светом

"Сейчас мы видим проекцию зимней ситуации, но зимой возрастет потребление электроэнергии. Даже если будет сделан частичный ремонт, ситуация будет хуже. Сейчас больше всего страдают проблемные регионы: Киевский регион, Харьковский, Одесский, Днепропетровская область, Львов", — отметил Корольчук.

Как сказал эксперт, зимой проблемы с электроэнергией почувствуют все — не только критические области, но и Закарпатская, Тернопольская, Кировоградская и другие.

Когда Украина сможет вернуться к временам без отключений

По мнению Корольчука, Украина сможет полноценно вернуться к временам без критического дефицита электроэнергии в системе только после войны.

"Я согласен с прогнозом МВФ, что в 2026 году можно будет говорить об условном восстановлении ситуации с электроэнергией в Украине. Но неизвестно, что будет с атомной генерацией и будет происходить ремонт тепловых блоков. Эта и следующая зима будут тяжелыми в любом случае, даже без ракетных ударов", — прогнозирует Корольчук.

Ключевой вопрос — удастся ли выйти на полноценный ремонт в 2025 году и в 2026 году его завершить и когда закончатся военные действия.

Напомним, ведущий эксперт по энергетике Михаил Гончар рассказал, действительно ли Украина экспортирует электричество в страны ЕС и что из поврежденных РФ энергообъектов удастся отремонтировать до осени.

Также мы писали, что жильцы домов с этажами выше девятого могут столкнуться с проблемами отопления в зимний период из-за возможных отключений электроэнергии.

Народный депутат Олег Семинский заявлял, что до конца года не ожидается повышение тарифов на газ, электроэнергию и воду, несмотря на намеки МВФ.