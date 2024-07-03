Світло взимку по 2-3 години на добу — експерти в галузі енергетики зробили прогноз

Знеструмлене місто. Фото ілюстративне: Рixabay

Масовані атаки на українську енергетику та, як наслідок, не найоптимістичніші сценарії на наступну зиму. Експерти розглядають кілька варіантів проходження опалювального сезону, які залежатиме від інтенсивності російських обстрілів та рівня відновлення енергетичних об'єктів. Один з прогнозів — світло в домівках по 2-3 години на добу.

Про ймовірність такого зимового графіка розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в інтерв'ю виданню "Комерсант український".

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Прогноз щодо подачі електроенергії взимку

На думку Корольчука, у кращому випадку електроенергії не буде по 12 годин на добу.

"Це оптимальний варіант. Боюся, що буде ще гірше: електроенергія буде по 6 годин на добу у пікові періоди зими, а в середньому – 12 на 12 годин", — вважає експерт.

Проте, зазначає Корольчук, існує й інший варіант — світло по 2-3 години на день, адже крім обстрілів росіян не можна виключати погодний фактор.

Липень – репетиція зимової ситуації зі світлом

"Зараз ми бачимо проєкцію зимової ситуації, але взимку зросте споживання електроенергії. Навіть якщо буде зроблений частковий ремонт, ситуація буде гіршою. Зараз найбільше страждають проблемні регіони: Київський регіон, Харківський, Одеський, Дніпропетровська область, Львів", — зазначив Корольчук.

Як сказав експерт, взимку проблеми з електроенергією відчують всі – не тільки критичні області, а й Закарпатська, Тернопільська, Кіровоградська та інші.

Коли ж Україна може повернутися до часів без відключень

На думку Корольчука, Україна зможе повноцінно повернутися до часів без критичного дефіциту електроенергії в системі лише після війни.

"Я згодний з прогнозом МВФ, що у 2026 році можна буде говорити про умовне відновлення ситуації з електроенергією в Україні. Але невідомо, що буде з атомною генерацією та відбуватиметься ремонт теплових блоків. Ця і наступна зима будуть тяжкими у будь-якому випадку, навіть без ракетних ударів", — прогнозує Корольчук.

Ключове питання — чи вдасться вийти на повноцінний ремонт у 2025 році та у 2026 році його завершити та коли закінчаться воєнні дії.

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